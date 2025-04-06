أهداف ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فولهام على نظيره ليفربول اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز فولهام على نظيره ليفربول بنتيجة 3 ـ 2 على ملعب استاد كرافن هوتيج.

وأحرز الهدف الأول لصالح ليفربول ألكسيس ماك في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدف التعادل لصالح فولهام بقدم ريان سيسيجنون في الدقيقة 23.

وبينما جاء الهدف الثاني والثالث لفولهام بقدم كل من أليكس إيووبي ورودريجو مونيز في الدقيقتين 32 و37، وجاء هدف تقليص الفارق لليفربول عن طريق لويس دياز في الدقيقة الـ 72.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

- ما هو تصنيفك لهذا الهدف من بين أجمل أهداف الموسم؟ 🤔pic.twitter.com/mNZDl1tvl0 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 6, 2025

ماك أليستر يعشق الاهداف المميزة ضد فولهام!

pic.twitter.com/2rJPU0OUe3 — عمرو (@bt3) April 6, 2025