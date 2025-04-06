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"بعد الهزيمة من فولهام".. ليفربول يسجل رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي

06:24 م الأحد 06 أبريل 2025
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    جلسة بين عدد من لاعبي ليفربول (1)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (1)
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    مشادة بين لاعب ليفربول وفولهام
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    خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.
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    مباراة فولهام ونوتنجهام فورست
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    ليفربول ضد فولهام (1)
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    ليفربول ضد فولهام (2)
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    ليفربول ضد فولهام
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    فولهام ضد ليفربول
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    ليفربول ضد فولهام (2)
  • عرض 20 صورة
    ليفربول ضد فولهام (1)
  • عرض 20 صورة
    ليفربول ضد فولهام (2)
  • عرض 20 صورة
    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
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    ليفربول (2)
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    ليفربول وساوثهامبتون (5)
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    ليفربول وساوثهامبتون (2)
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    أرني سلوت
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    أرني سلوت مدرب ليفربول
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    أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجأة ، من فريق فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 31 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول أمام فريق فولهام، تسجيل الريدز رقما سلبيا لم يحدث منذ ما يقرب 5 سنوات، بتلقيه ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة.

وكانت آخر مرة استقبلت شباك الريدز ثلاثة أهداف في الشوط الأول، أمام فريق بالدوري الإنجليزي منذ الهزيمة أمام أستون فيلا، بسبعة أهداف مقابل هدف هدفين، في أكتوبر من عام 2020، حيث انتهى الشوط الأول آنذاك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد لأستون فيلا.

وتعد هذه المرة الأولى هذا الموسم، التي يتلقى فيها ليفربول الهزيمة بالدوري الإنجليزي، بعد تقدمه بهدف في المباراة.

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نادي ليفربول ليفربول وفولهام هزيمة ليفربول من فولهام الدوري الإنجليزي رقم سلبي لليفربول
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