كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجأة ، من فريق فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 31 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول أمام فريق فولهام، تسجيل الريدز رقما سلبيا لم يحدث منذ ما يقرب 5 سنوات، بتلقيه ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة.

وكانت آخر مرة استقبلت شباك الريدز ثلاثة أهداف في الشوط الأول، أمام فريق بالدوري الإنجليزي منذ الهزيمة أمام أستون فيلا، بسبعة أهداف مقابل هدف هدفين، في أكتوبر من عام 2020، حيث انتهى الشوط الأول آنذاك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد لأستون فيلا.

وتعد هذه المرة الأولى هذا الموسم، التي يتلقى فيها ليفربول الهزيمة بالدوري الإنجليزي، بعد تقدمه بهدف في المباراة.

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