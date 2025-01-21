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كتب - محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول أمام ليل في المباراة التي تقام الآن، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 39 (سجل 22 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة) خلال 31 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول.

وفي الموسم الماضي 2023/24، ساهم المصري في 38 هدفا (سجل 25 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة) خلال 44 مباراة.

وبالمقارنة بين مساهمات موسمي 2023/24 و2024/25، فإن صلاح تفوق على نفسه هذا الموسم خلال 31 مباراة، وبفارق 13 لقاء عن الموسم الماضي.

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