كتب - يوسف محمد:

بات فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، أول فريق يتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب"، بعد الهزيمة اليوم من فريق ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتعد هزيمة ساوثهامبتون اليوم أمام توتنهام، هى الهزيمة رقم 25 للفريق الإنجليزي في بطولة البريميرليج خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأصبح فريق ساوثهامبتون، أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، قبل نهاية 7 جوالات من المسابقة.

وتخطى فريق ساوثهامبتون أعلى رقم سلبي مسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي، لفريق يهبط إلى الدوري الإنجليزي، المسجل لفريقي إبسيويتش تاون وديربي كاونتي، اللذان تأكد هبوطهما من قبل، قبل نهاية 6 جوالات من الدوري الإنجليزي.

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