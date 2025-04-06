"لتنسيق الفترة المقبلة".. علاء نبيل يجتمع بأجهزة المنتخبات الوطنية

كتب - نهى خورشيد

عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بحضور فتحي نصير مدير تطوير القطاعات، لمناقشة خطط الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد للمرحلة القادمة، مع تقييم أداء المنتخبات في الفترة الماضية، تمهيدًا لعرض النتائج على مجلس الإدارة.

وتقرر انطلاق معسكر منتخب الشباب يوم 15 أبريل استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بالقاهرة، إذ يتواجد الفراعنة ضمن مجموعة تضم المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

كما يبدأ منتخب تحت 18 سنة تجمعه الأول من 20 إلى 30 أبريل لاختيار قائمة الفريق الأساسية.

على جانب آخر، يخوض منتخب الناشئين تحت 16 سنة معسكرًا من 13 إلى 19 أبريل، قبل مشاركته في بطولة زد الدولية بالقاهرة بمشاركة أندية عربية وأوروبية وأفريقية.