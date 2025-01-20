العودة للماضي.. هل يترك نيمار ملايين الهلال ويعود لبيته الأول؟

كتب- محمد عبدالهادي:

بات النجم البرازيلي نيمار جونيور قريبًا من العودة إلى فريقه السابق، سانتوس، وذلك عبر صفقة إعارة لمدة ستة أشهر.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، تقدم نادي سانتوس بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي، وينتظر حالياً موافقته لإنهاء الصفقة.

نيمار، الذي بدأ مشواره الاحترافي مع سانتوس، لعب مع الفريق 225 مباراة، سجل خلالها 136 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة على مدى خمس سنوات، بعد ذلك، انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، ثم انضم إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يحط الرحال في الهلال السعودي عام 2023.

أثناء تمثيله للهلال، عانى نيمار من إصابات عديدة، أبرزها إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، تسببت في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، ونتيجة لذلك، شارك في سبع مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف، مما دفع مدرب الهلال، جورجي جيسوس، إلى استبعاده من قائمة الفريق المحلية، مع الإبقاء على مشاركته في دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن نادي شيكاجو فاير الأمريكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نيمار، إلا أن اللاعب أعرب عن تفضيله للعودة إلى نادي طفولته، سانتوس، مما يجعله الأقرب لضمه في الفترة المقبلة.