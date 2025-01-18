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الكشف عن رقم قميص لاعب مانشستر سيتي الجديد

07:53 م السبت 18 يناير 2025

تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (8)

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كتب - محمد القرش:

نشر الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، صورة مسربة لعبد القادر خوسانوف للاعب مانشستر سيتي الجديد.

وظهر المدافع الأوزبكستاني حاملا قميص مانشستر سيتي يحمل اسمه ورقم 45، بجان وكلائه.

وكتب فابريزيو: "خوسانوف أكمل انتقاله إلى مانشستر سيتي وسيرتدي 45".

وتعاقد نادي مانشستر سيتي مع المدافع صاحب الـ 20 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من لانس الفرنسي.

ومن جانب آخر، ودع عمر مرموش جماهير آينتراخت فرانكفورت بعد مباراة بوروسيا دورتموند الماضية، استعدادا لانضمامه إلى مانشستر سيتي.

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