مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 2
18:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 2
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

1 0
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

07:54 م السبت 18 يناير 2025

داروين نونيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

فاز ليفربول على نظيره برينتفورد اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم داروين نونيز في الوقت القاتل في الدقيقة 1+90، ثم جاء الهدف الثاني بقدم نونيز في الدقيقة 3+90.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره برينتفورد بنتيجة 2 ـ 0 في الدوري الانجليزي.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة فقط.

داروين نونيز ليفربول الدوري الإنجليزي برينتفورد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية