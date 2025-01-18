أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
فاز ليفربول على نظيره برينتفورد اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم داروين نونيز في الوقت القاتل في الدقيقة 1+90، ثم جاء الهدف الثاني بقدم نونيز في الدقيقة 3+90.
وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره برينتفورد بنتيجة 2 ـ 0 في الدوري الانجليزي.
ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة فقط.
داروين نونيز يسجل ثنائية لليفربول أمام برينتفورد في اللحظات الأخيرة من المباراة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2025
الهدف الأول 90+1'
الهدف الثاني 90+3'#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #برينتفورد pic.twitter.com/pDO6o1ln9C
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