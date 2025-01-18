أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز ليفربول على نظيره برينتفورد اليوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم داروين نونيز في الوقت القاتل في الدقيقة 1+90، ثم جاء الهدف الثاني بقدم نونيز في الدقيقة 3+90.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره برينتفورد بنتيجة 2 ـ 0 في الدوري الانجليزي.



ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة فقط.