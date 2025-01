"تغيير في القيمة".. تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

كتبت-هند عواد"

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وكتب فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تغيير بسيط في قيمة انتقال عمر مرموش، ستبلغ قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني إجماليًا، ووافق مانشستر سيتي على كل التفاصيل، وسيتم استكمال الخطوات الرسمية خلال الأيام المقبلة".

🔵🇪🇬 Small change on transfer fee for Omar Marmoush: it will be worth €75m total package, Manchester City agreed on every detail.



