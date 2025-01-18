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الكشف عن موعد الكشف الطبي على مرموش في مانشستر سيتي

04:43 م السبت 18 يناير 2025
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موعد خضوع المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش، للكشف الطبي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح الصحفي في شبكة سكاي ألمانيا، فلوريان بليتينبيرج، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت، أن اللاعب المصري صاحب الـ 25 عامًا سيخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي يوم الإثنين المقبل.

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الكشف الطبي على عمر مرموش مانشستر سيتي
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