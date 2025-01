كتب - يوسف محمد:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات، أن مانشستر سيتي قرر تأجيل حسم صفقة الظهير الأيسر ليوفينتوس الإيطالي أندريا كامبياسو.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "مانشستر سيتي حدد موعد للتواصل مع يوفنتوس الإيطالي بشكل مباشر، لضم لاعبه أندريا كامبياسو".

وأضاف: "مان سيتي قرر عدم تقديم أي عرض للظهير الأيسر، إلا بعد الانتهاء من ضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، التي تزال بعض التفاصيل النهائية قيد المناقشة".

واختتم رومانو: "الأولوية لمرموش".

وبات عمر مرموش على بعد خطوات بسيطة من الانتقال إلى مان سيتي، خاصة بعد الأداء المميز، الذي ظهر به اللاعب رفقة الفريق الألماني.

أرقام عمر مرموش الموسم الحالي

وشارك مرموش في 17 مباراة رفقة فرانكفورت بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وخاض مرموش 26 مباراة في مختلف البطولات رفقة فرانكفورت هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

