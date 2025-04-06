رغم الغياب عن التسجيل.. صلاح ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت 4 مواجهات في الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وغاب نجم ليفربول، محمد صلاح، عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، بينما غاب هالاند عن مباراة السيتي واليونايتد بسبب الإصابة.

1- محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

3- أليكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 20 هدفا

4- كريس وود (نوتنجهام فورست) - 18 هدفا

5- برايان مبيمو (برينتفورد) - 16 هدفا