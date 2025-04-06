مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

جامبيا

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
21:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

روما يتعادل مع يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

10:57 م الأحد 06 أبريل 2025

روما ويوفنتوس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس وروما التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين يوفنتوس ونظيره روما بنتيجة 1 ـ 1 على ملعب استاد الأولمبيكو.

وأحرز الهدف الأول لفريق يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 40 من عمر شوط المباراة الأول، بينما جاء هدف التعادل بقدم عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 49.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل روما المركز السابع برصيد 53 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي روما نادي يوفنتوس الدوري الإيطالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق