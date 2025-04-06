روما يتعادل مع يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس وروما التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين يوفنتوس ونظيره روما بنتيجة 1 ـ 1 على ملعب استاد الأولمبيكو.

وأحرز الهدف الأول لفريق يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 40 من عمر شوط المباراة الأول، بينما جاء هدف التعادل بقدم عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 49.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل روما المركز السابع برصيد 53 نقطة.