أهداف مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي
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كتب - محمد عبد السلام:
حسم التعادل الإيجابي مباراة روما أمام نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-1،على ملعب تورينو الأولمبي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين.
وسجل هدف يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 40.
سجل هدف تعادل روما، إلدور شومورودوف في الدقيقة 49.
وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع روما رصيده إلى 53 نقطة ليحتل المركز السابع.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 6, 2025
روما يعووووووود ويسجل هدف التعادل ضد يوفنتوس!
البديل شوموردوف يسجل بعد دخوله بـ4 دقائق فقط.
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 6, 2025
يوفنتوس يتقدم على روما في القمة بهدف لوكاتيلي الرائع!
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