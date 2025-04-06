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أهداف مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

11:27 م الأحد 06 أبريل 2025
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    خلال مباراة يوفنتوس وروما.
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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة روما أمام نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-1،على ملعب تورينو الأولمبي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين.

وسجل هدف يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 40.

سجل هدف تعادل روما، إلدور شومورودوف في الدقيقة 49.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع روما رصيده إلى 53 نقطة ليحتل المركز السابع.



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يوفنتوس روما
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