"بقيادة جوميز".. تعليق كوميدي من إبراهيم فايق على هزيمة الفتح بتسعة أهداف

أول تعليق من جيسوس على عرض الهلال لمحمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي إبراهيم فايق بطريقة كوميدية، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق الفتح السعودي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق.

ونشر فايق عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لجوزيه جوميز، وعلق عليها: "والله ورخصت يا تفاح".

وتلقى فريق الفتح السعودي هزيمة كبيرة، بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، من نظيره فريق الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ورحل جوميز عن القيادة الفنية لنادي الزمالك في ديسمبر الماضي، متجهًا لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

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