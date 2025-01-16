لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

تونس

- -
21:30

الدنمارك

الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ساوثامبتون

جميع المباريات

إعلان

"اختبأت في شنطة السيارة".. قصة اللقاء الأول بين ديفيد بيكهام وعشيقته

08:00 ص الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ديفيد بيكهام زوزجته
  • عرض 6 صورة
    ديفيد بيكهام زوزجته5
  • عرض 6 صورة
    ديفيد بيكهام زوزجته
  • عرض 6 صورة
    ديفيد بيكهام زوزجته
  • عرض 6 صورة
    ريبيكا لوس عشيقة ديفيد بيكهام السابقة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يمتلك ديفيد بيكهام لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، علاقة زوجية مثالية، تدوم منذ 25 عاما، وعلى الرغم من ذلك كانت ستفسد هذه العلاقة بسبب عشيقته.

ريبيكا لوس، المرأة التي كانت من الممكن أن تكون سبباً في نهاية علاقة ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، إذ كان الثنائي ريبيكا وديفيد في علاقة سرية، أثناء وجوده في ريال مدريد.

وكانت ريبيكا لوس تعمل كمربية في عائلة ديفيد بيكهام، وقالت في مقابلة مع "إل موندو": "كنت أول شخص يراه بيكهام في الصباح. كنت أقترح عليهم الخطط".

واستعادت ذكريات أول مقابلة بينها وبين بيكهام، وقالت في المقابلة السابقة: "أول موعد بيننا كان في مطعم لا بارديمسيلا، سافرت إلى هناك في صندوق السيارة حتى لا يتم اكتشاف وجودي".

ديفيد بيكهام قصة لقاء بين ديفيد بيكهام وعشيقته عشيقة ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا ريبيكا لوس عشيقة بيكهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بداية نارية.. منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين في بطولة العالم

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر