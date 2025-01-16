"اختبأت في شنطة السيارة".. قصة اللقاء الأول بين ديفيد بيكهام وعشيقته

كتبت-هند عواد:

يمتلك ديفيد بيكهام لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، علاقة زوجية مثالية، تدوم منذ 25 عاما، وعلى الرغم من ذلك كانت ستفسد هذه العلاقة بسبب عشيقته.

ريبيكا لوس، المرأة التي كانت من الممكن أن تكون سبباً في نهاية علاقة ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، إذ كان الثنائي ريبيكا وديفيد في علاقة سرية، أثناء وجوده في ريال مدريد.

وكانت ريبيكا لوس تعمل كمربية في عائلة ديفيد بيكهام، وقالت في مقابلة مع "إل موندو": "كنت أول شخص يراه بيكهام في الصباح. كنت أقترح عليهم الخطط".

واستعادت ذكريات أول مقابلة بينها وبين بيكهام، وقالت في المقابلة السابقة: "أول موعد بيننا كان في مطعم لا بارديمسيلا، سافرت إلى هناك في صندوق السيارة حتى لا يتم اكتشاف وجودي".