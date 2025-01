"لا تأتوا إلى هنا".. جوارديولا يوبخ جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو لمدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر جوارديولا في الفيديو وهو يقول لعدد من مشجعي مانشستر سيتي يطلبون توقيعه: "لا تأتوا مرة أخرى، لن أوقع مرة أخرى، أعرف وجوهكم، اذهبوا إلى المدرسة وأعدوا أنفسكم".

وأضاف: "أنتم صغار، لذا لا تضيعوا وقتكم هنا، هل تريد أن تعيش حياتك بفعل هذا؟، بصدق؟".

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

🗣️ Guardiola: "Don't come again, I will not sign again, I know your faces. Go to school and prepare yourselves. You are young, so don't be here wasting your time. Do you want to live your life doing this? Honestly? pic.twitter.com/X4ooFKusD2

— Football Talk (@FootballTalkHQ) January 13, 2025