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"لا تأتوا إلى هنا".. جوارديولا يوبخ جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

12:00 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (6)
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (4)
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    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (3)
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    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (1)
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    بيب جوارديولا
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    بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي
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    بيب جوارديولا
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا
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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو لمدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر جوارديولا في الفيديو وهو يقول لعدد من مشجعي مانشستر سيتي يطلبون توقيعه: "لا تأتوا مرة أخرى، لن أوقع مرة أخرى، أعرف وجوهكم، اذهبوا إلى المدرسة وأعدوا أنفسكم".

وأضاف: "أنتم صغار، لذا لا تضيعوا وقتكم هنا، هل تريد أن تعيش حياتك بفعل هذا؟، بصدق؟".

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

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بيب جوارديولا جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جماهير مانشستر سيتي
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