سر احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية في ليلة التتويج

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت احتفالات لاعبي برشلونة بكأس السوبر الإسباني جدلاً واسعًا بعد تتويجهم بالبطولة على حساب غريمهم التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

احتفال غير مألوف من لاعبي برشلونة

لفت لاعبو برشلونة الأنظار باعتمادهم طريقة احتفال غريبة، حيث ارتدوا نظارات شمسية خلال مراسم التتويج، مما أثار استفسارات عديدة حول سبب هذا التقليد الجديد.

أصل فكرة الاحتفال بالنظارات الشمسية

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، استلهم لاعبو برشلونة هذا الاحتفال من فريق كرة القدم النسائي الإسباني، الذي احتفل بنفس الطريقة في وقت سابق، وهي فكرة مستوحاة أساسًا من دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وفي الولايات المتحدة، يعد ارتداء النظارات الشمسية أثناء الاحتفال تقليدًا شائعًا، خاصة بين لاعبي السلة، الذين يستخدمونها لحماية أعينهم من رذاذ المشروبات، لا سيما الكحولية، التي تُرش خلال الاحتفالات.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أن هذا التقليد يتجاوز الجانب العملي ليعبر عن ثقافة العرض والتميز، حيث باتت النظارات الشمسية جزءًا من هوية الاحتفالات الأمريكية. وتماشياً مع هذا النهج، تُصمم بعض الفرق نظارات شمسية خاصة تحمل شعاراتها، مما يضفي طابعًا مميزًا وفريدًا على هذه اللحظات الاحتفالية.