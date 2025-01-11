لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

- -
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
16:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"المحادثات تتقدم".. فابريزيو رومانو يكشف موعد حسم انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

11:00 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش 8
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش 10
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش 7
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش 9
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق المتخصص في سوق الانتقالات، مستجدات بشأن اهتمام مانشستر سيتي بضم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عمر مرموش قريب من الانضمام لمانشستر سيتي، تتقدم المحادثات الشفهية بسرعة مع آينتراخت فرانكفورت، والفريقان يأملان في إتمام الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل".

وأتم فابريزيو رومانو: "وافق مانشستر سيتي بنسبة 100% على الشروط الشخصية مع عمر، كما يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

حلق شعر أسطورة المصارعة.. علاقة دونالد ترامب بالرياضات (فيديوهات)

عمر مرموش مانشستر سيتي انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي موعد إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معادلة أسطورة ليفربول.. محمد صلاح يخسر رقمين قياسيين في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان