كتبت-هند عواد:

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق المتخصص في سوق الانتقالات، مستجدات بشأن اهتمام مانشستر سيتي بضم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عمر مرموش قريب من الانضمام لمانشستر سيتي، تتقدم المحادثات الشفهية بسرعة مع آينتراخت فرانكفورت، والفريقان يأملان في إتمام الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل".

وأتم فابريزيو رومانو: "وافق مانشستر سيتي بنسبة 100% على الشروط الشخصية مع عمر، كما يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز".

🚨🔵 Omar Marmoush, close to joining Manchester City!



Verbal discussions progressing fast with Eintracht and Man City hopeful to complete formal agreement next week.



City have 100% agreed personal terms with Omar.



Pep also see him as perfect player to replace Julian Alvarez. pic.twitter.com/OY41NZVAU4