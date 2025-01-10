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هل ينضم نيمار لميسي في إنتر ميامي؟.. مدرب الفريق يحسمها

12:00 م الجمعة 10 يناير 2025
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    نيمار وميسي
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    نيمار وميسي
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    نجما نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، البرازيلي نيمار (الى اليمين) والارجنتيني ليونيل ميسي، خلال مؤتمر صحافي في اليابان في 13 تموز/يوليو 2017.
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    البرازيلي نيمار (الى اليمين) والارجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة ودية لفريقهما برشلونة الاسباني ضد يوفنتوس الايطالي في الولايات المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2017.
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    ميسي - سواريز - نيمار
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
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    البرزيلي نيمار مع الهلال
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    نيمار لاعب الهلال السعودي
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    نيمار مع الهلال
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    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الماضية تشير إلى تفاوض نادي إنتر ميامي الأمريكي مع الهلال السعودي لضم نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مدرب فريق إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كل مدرب في العالم يريده، لكن بالنسبة لنا هذا مستحيل".

ومنذ انضمام الجناح البرازيلي إلى الدوري السعودي، لم يشارك سوى في مباراتين فقط بواقع "42 دقيقة"، بسبب تعرضه للعديد من الإصابات.

الجدير بالذكر أن نيمار انضم إلى نادي الهلال السعودي في موسم 2023/24 قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

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