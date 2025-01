هل ينضم نيمار لميسي في إنتر ميامي؟.. مدرب الفريق يحسمها

كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الماضية تشير إلى تفاوض نادي إنتر ميامي الأمريكي مع الهلال السعودي لضم نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مدرب فريق إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كل مدرب في العالم يريده، لكن بالنسبة لنا هذا مستحيل".

ومنذ انضمام الجناح البرازيلي إلى الدوري السعودي، لم يشارك سوى في مباراتين فقط بواقع "42 دقيقة"، بسبب تعرضه للعديد من الإصابات.

الجدير بالذكر أن نيمار انضم إلى نادي الهلال السعودي في موسم 2023/24 قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

"Every coach in the world wants him, but for us it's impossible" 💭

Javier Mascherano, Inter Miami head coach, reacts to reports linking Neymar to the club 🤔 pic.twitter.com/piXXrl8rMa

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2025