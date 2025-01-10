متفوقا على صلاح.. إيزاك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر

كتبت-هند عواد:

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، موقف المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الشبكة، أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع عمر مرموش على الفور، لكن النادي الألماني يريد مبلغ 67 مليون جنيه إسترليني، ومرموش وافق من حيث المبدأ، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يقدم مانشستر سيتي عرضا مبدئيا، في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ويرغب مرموش في إتمام الصفقة، لأنه يعلم أنه الهدف الأول لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في الوقت الحالي.

ومن جانبه، يرى مانشستر سيتي، أن الصفقة يمكن أن تتراوح بين 42 مليون جنيه إسترليني و50 مليون جنيه إسترليني.

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