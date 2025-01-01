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حساب الدوري الإنجليزي يحتفل بتمريرة صلاح الحاسمة لجاكبو (فيديو)

02:20 م الأربعاء 01 يناير 2025

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

احتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التغريدات "إكس"، بتمريرة المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الحاسمة لكودي جاكبو والتي سجل منها الهدف الثاني، في شباك وست هام يونايتد.

وفاز ليفربول على وست هام يونايتد، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح الهدف الثالث.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، مقطع فيديو لهدف كودي جاكبو، بصناعة صلاح، الذي مرر الكرة مرتين من بين أقدام كيمان، وكتب: "المرة الأولى كانت جميلة جدًا، لدرجة أن محمد صلاح اضطر إلى فعل ذلك مرتين".

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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