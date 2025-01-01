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14 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر

02:30 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر1
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    طارق قنديل رئيس بعثة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 14 صورة
    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_2
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كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة، من قليل، في طريقها إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتستغرق رحلة الأهلي من القاهرة إلى الجزائر، نحو 4 ساعات، وتابع رئيس البعثة كافة الإجراءات الإدارية، قبل سفر اللاعبين.

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سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر بعثة الأهلي تغادر القاهرة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري دوري أبطال أفريقيا
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