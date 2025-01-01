14 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتبت-هند عواد:
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة، من قليل، في طريقها إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.
ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وتستغرق رحلة الأهلي من القاهرة إلى الجزائر، نحو 4 ساعات، وتابع رئيس البعثة كافة الإجراءات الإدارية، قبل سفر اللاعبين.
اقرأ أيضًا:
للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا
رضا سليم: تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز.. وأنا تحت أمر الأهلي
فيديو قد يعجبك: