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"رسالة مؤثرة لن تُنسى".. كيف دعم كريستيانو رونالدو الأطفال في سوريا؟

10:53 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    رونالدو 1
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    رونالدو
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 3
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    كريستيانو رونالدو
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
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    رونالدو تحت المطر
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    رونالدو وجورجينا
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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كتب ـ يوسف محمد:

عرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمواقفه الإنسانية المميزة، التي يحرص دائماً على إظهارها، مع الكثير من المواطنين، وبشكل خاص الأطفال.

ومن أشهر المواقف الإنسانية، التي يتذكرها الكثير من الجماهير وبالأخص الجماهير العربية، هو رسالة الدعم الذي نشرها النجم البرتغالي إلى أطفال سوريا في عام 2016.

وأعاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفيديو الخاص بالنجم البرتغالي البرتغالي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة في في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا في الوقت الحالي.

وكان النجم البرتغالي، نشر فيديو في 23 ديسمبر 2016، تحت عنوان: "رسالة آمل للأطفال المتأثرين بالنزاع في سوريا".

ووجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفيديو رسالة إلى أطفال سوريا، جاء نصها كالتالي: "مرحباً، هذا لأطفال سوريا، نحن نعلم أنكم كنتم تعانون كثيراً".

وأضاف: "أنا لاعب مشهور ولكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدون الأمل، العالم معكم، نحن نهتم بك وأنا معك".

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هذا الفيديو، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل في عام 2016.

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كريستيانو رونالدو سوريا دعم رونالدو لسوريا
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