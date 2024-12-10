محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوّق صلاح للفوز بالجائزة على كل من: مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، ماتيوس كونيا وجواو جوميز ثنائي وولفرهامبتون، جيمس ماديسون لاعب توتنهام بالإضافة إلى جواو بيدرو لاعب برايتون.

وخاض صاحب الـ 32 عامًا بقميص ليفربول خلال شهر نوفمبر 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا.

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