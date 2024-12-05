"ستكون النسخة الأقوى".. ترامب يوجه رسالة في مراسم كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى كل المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، خلال ظهوره قبل انطلاق مراسم القرعة اليوم.

وقال ترامب في فيديو قبل إجراء مراسم القرعة: "‏"ستكون بطولة تاريخية، حظًا موفقًا لجميع الأندية".

وأضاف: " سنشاهد الأفضل لبطولة كأس العالم للأندية وتمنيت أن أكون معكم في ميامي، مرحباً بالجميع في هذا الحدث الكبير، ستكون النسخة الأقوى من البطولة".

وتقام حالياً قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة ميامي.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

أقرأ أيضاً:

تفاصيل بلع ناشيء غزل المحلة لسانه في مباراة ضد القناة