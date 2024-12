محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

ينافس المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي، ضمن 8 مرشحين بالجائزة.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول، خلال شهر نوفمبر، في 3 مباريات، وساهم صلاح في 5 أهداف، سجل رباعية وصنع هدفا.

These eight players lit up the Premier League in November ✨



Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards