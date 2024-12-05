محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي
كتبت-هند عواد:
ينافس المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي، ضمن 8 مرشحين بالجائزة.
وفاز محمد صلاح مع ليفربول، خلال شهر نوفمبر، في 3 مباريات، وساهم صلاح في 5 أهداف، سجل رباعية وصنع هدفا.
These eight players lit up the Premier League in November ✨— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards
وأعلن الحساب الرسمي للدوري للإنجليزي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، وجاءت كالآتي:
محمد صلاح - ليفربول
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد
مارتن أوديجارد – أرسنال
بوكايو ساكا – أرسنال
يوان ويسا – برينتفورد
ريان جرافنبرخ – ليفربول
بيدرو بورو – برايتون
ماتيوس كونيا - وولفرماهبتون
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