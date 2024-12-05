محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

ينافس المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي، ضمن 8 مرشحين بالجائزة.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول، خلال شهر نوفمبر، في 3 مباريات، وساهم صلاح في 5 أهداف، سجل رباعية وصنع هدفا.

These eight players lit up the Premier League in November ✨



Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024

وأعلن الحساب الرسمي للدوري للإنجليزي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، وجاءت كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

مارتن أوديجارد – أرسنال

بوكايو ساكا – أرسنال

يوان ويسا – برينتفورد

ريان جرافنبرخ – ليفربول

بيدرو بورو – برايتون

ماتيوس كونيا - وولفرماهبتون

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