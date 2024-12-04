موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

متابعة - يوسف محمد:

تنطلق مباراة فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نيوكاسل اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز ال 11 برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: جاريل كوينساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبرتسون.

الوسط: ريان خرافنبيرخ، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

فيما جاء تشكيل فريق نيوكاسل للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو، فابيان شار، دان برن، لويس هال.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيماريش، جويلينتون.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، إيزاك، جوردون.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 11: عرضية من إيزاك لاعب وسط نيوكاسل من داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع ليفربول إلى ركنية.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من ماك أليستر يخرجها حارس نيوكاسل يونايتد إلى ركنية.

الدقيقة 16: تسديدة من ماك أليستر لاعب ليفربول تصطدم بالقائم الأيمن وتتجه إلى خارج الملعب.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب نيوكاسل من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالقائم الأيمن لحارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 25 تسديدة قوية من كودي جاكبو لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع نيوكاسل.

الدقيقة 31: ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول يمسكها حارس وست هام بسهولة.

الدقيقة 35: ألكساندر إيزاك يحرز الهدف الأول لصالح نيوكاسل يونايتد.

الدقيقة 39: فرصة ضائعة لصالح نيوكاسل، بعد انفراد تام من أنتوني جوردون، لكن حارس ليفربول يتصدى.

الدقيقة 44: حكم اللقاء يمنح حرافنبيرج لاعب ليفربول بطاقة صفراء، بعد عرقلته للاعب نيوكاسل جويلنتون.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.