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رقم جديد ينتظر محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد

11:06 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا جديد، في مباراة نيوكاسل يونايتد، التي تقام مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح 11 هدفا وصنع 7 آخرين، خلال 13 مباراة خاضهم في الدوري الموسم الحالي، وتمكن من التسجيل في 6 مباريات متتالية.

وفي حالة تسجيله في مباراة غدا، سيعادل أفضل سلسلة أهداف له، في 7 مباريات متتالية، والتي حققها في أكتوبر 2021، أي قبل 3 سنوات.

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محمد صلاح ليفربول ونيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي رقم قياسي لمحمد صلاح
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