فانتازي.. ارتفاع سعر بوكايو ساكا قبل الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.4 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.4 مليون جنيه إسترليني

يواني ويسا (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

ليون بيلي (أستون فيلا) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

فابيو كارفاليو (برينتفورد) 4.7 مليون جنيه إسترليني

. مادس رويرسليف (برينتفورد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

كاميرون بيوبيون (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

داني ويلبيك (برايتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني.

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

جيمس جوستين (ليستر) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

روس ستيوارت (ساوثامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

ميكي فان دي فين (توتنهام) 4.5 مليون جنيه إسترليني.