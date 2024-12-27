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3 لاعبين موريتانيين رفضوا اللعب في الدوري الإسرائيلي

07:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللاعب الموريتاني الشاب بيات لكويري
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    بوبكر بيجيلي
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    الموريتاني الشاب بيات لكويري
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    الموريتاني الحسن العيد
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كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية، رفض الموريتاني الشاب بيات لكويري لاعب أسترا الكرواتي، عرضا مغريا من نادي مكابي تل أبيب.

ولا يعتبر بيان لكوبري الموريتاني الوحيد الذي رفض الانتقال اللعب لأندية إسرائيلية، ففي 2020، رفض لاعب المنتخب الموريتاني الحسن العيد لاعب بلد الوليد الإسباني، في ذلك الوقت، الانتقال إلى الدوري الإسرائيلي.

وقال الحسن العيد، في تصريحات عبر قناة "بلوارميديا" الموريتانية على يوتيوب: "لن أتعاقد مع أي ناد إسرائيلي ولو عرضوا علي أموال الدنيا، لن تطأ قدماي أرض إسرائيل".

وعلى خطى الحسن العيد، رفض الموريتاني بوبكر بيجيلي، الانتقال إلى نادي حيفا الإسرائيلي، وقال في تصريحات صحفية: "انتقلت منذ فترة قصيرة إلى الولايات المتحدة، بعد مغادرة إف سي نواذيبو، للبحث عن فرصة احتراف في أمريكا أو كندا، أخبرني وكيل أعمالي بوجود عرض جيد من فريق حيفا، لكني رفضت الأمر، جددت رفضي أمام محاولات إقناعي باللعب لصالح حيفا وتمسكت بموقفي".

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3 لاعبين موريتانيين اللعب في الدوري الإسرائيلي لاعب أسترا الكرواتي اللاعب الموريتاني بيات لكويري اللاعب الموريتاني الحسن العيد
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