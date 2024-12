بينهم محمد صلاح.. كيف احتفل لاعبو الدوري الإنجليزي بالكريسماس؟ (فيديوهات)

كتبت-هند عواد:

قامت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بزيارة المستشفيات والجمعيات الخيرية، خلال الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، منها ليفربول.

بورنموث

التقى لاعبو الفريق الأول لنادي بورنموث بالمرضى والموظفين في مستشفى بول، وتحدثوا مع الأطفال، والتقطوا الصور وقاموا بتسليم الهدايا وقمصان النادي الموقعة.

وقال آدم سميث، قائد نادي تشيريز : "قد يكون عيد الميلاد وقتًا صعبًا بالنسبة للعائلات في المستشفى، لذلك نريد فقط جلب بعض الفرح وإخبارهم أننا نفكر فيهم، كان الأطفال شجعانًا للغاية ورؤية وجوههم تشرق عندما وصلنا جعل الأمر أكثر خصوصية."

ليفربول

زار لاعبو ليفربول مستشفى ألدر للأطفال، وأعطوا طفلاً لحظة خاصة هذا الشهر، وهو إسحاق الذي ولد مصابًا باضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة وولف هيرشهورن، وهو ما يعني أنه ينمو بمعدل أبطأ من الأطفال الآخرين في سنة.

وينشر الطفل إسحاق، مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني أغاني الفريق على جيتاره الصغير.

وزار قائد ليفربول فيرجيل فان ديك، الطفل إسحاق في مدرسته الابتدائية كجزء من التزام النادي بالاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن الأمر أصبح أفضل بالنسبة للطفل البالغ من العمر ست سنوات عندما ذهب في زيارة إلى ملعب تدريب النادي ثم أصبح تميمة الفريق، وخرج مع الفريق في مباراة ضد مانشستر سيتي في أنفيلد.

نوتنجهام فورست

انضم مدرب نوتنغهام فورست نونو إسبيريتو سانتو إلى لاعبي الفريق الأول هاري توفولو وأولا أينا وإيريك دا سيلفا موريرا حيث استضاف النادي حفلة عيد ميلاد خاصة لأكثر من 100 طفل.

