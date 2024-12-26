محمد صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

يستعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد، خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، المقرر لها مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح في شباك ليستر سيتي، سيصل إلى الهدف رقم 100 له على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بذلك ثامن لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم.

وتحقق هذا الإنجاز سابقًا من قِبَل 7 لاعبين فقط هم: هاري كين، سيرجيو أجويرو، تييري هنري، آلان شيرار، واين روني، أندي كول.

ويقترب محمد صلاح بكونه قريبًا من دخول قائمة أسرع اللاعبين تحقيقًا لهذا الرقم، إذ سجل 99 هدفًا على ملعب "أنفيلد" في 144 مباراة، وإذا سجل الهدف المئوي في المباراة رقم 142، سيكون رابع أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة)، تييري هنري (113 مباراة)، وسيرجيو أجويرو (125 مباراة).