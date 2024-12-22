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روما يكتسح بارما بخماسية في الدوري الإيطالي

09:09 م الأحد 22 ديسمبر 2024

نادي روما

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انتهت مباراة روما وبارما التي أقيمت على ملعب روما الأولمبي يوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

واكتسح روما منافسه بارما بخماسية نظيفة على استاد ملعب الأولمبيكو.

سجل هدف روما الأول: باولو ديبالا في الدقيقة 8.

سجل هدف روما الثاني: اليكسيس سالماكرس في الدقيقة 13.

سجل هدف روما الثالث: باولو ديبالا في الدقيقة 51.

سجل هدف روما الرابع: لياندرو باريديس في الدقيقة 74.

سجل هدف روما الخامس: أرتم دوبياك في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز احتل فريق روما المركز 10 في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما هبط فريق بارما إلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

مباراة روما وبارما ملعب روما الأولمبي الدوري الإيطالي
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