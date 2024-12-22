لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 شباب بلوزداد.. هدف للضيوف
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متابعة - محمد القرش:
يستضيف نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
ويدخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.
أبرز أحداث المباراة
ركنية لصالح الأهلي يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد في الدقيقة 2
تمريرة من السولية قطعها دفاع بلوزداد قبل أن تصل إلى وسام أبو علي في الدقيقة 5
تسديدة من رضا سليم لكن بعيدة عن مرمى بلوزداد في الدقيقة 9
أيمن محيوس يسجل هدف تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21
أيمن محيوس يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد في شباك الأهلي#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/L8BlauhpWH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
الحكم يحتسب تسلل على يحيي عطية الله في الدقيقة 29
مرور نصف ساعة ومازال تقدم الفريق الجزائري قائم
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