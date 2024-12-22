"لا يوجد بديل".. جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبين قبل مباراة شباب

متابعة - محمد القرش:

يستضيف نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

أبرز أحداث المباراة

ركنية لصالح الأهلي يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد في الدقيقة 2

تمريرة من السولية قطعها دفاع بلوزداد قبل أن تصل إلى وسام أبو علي في الدقيقة 5

تسديدة من رضا سليم لكن بعيدة عن مرمى بلوزداد في الدقيقة 9

أيمن محيوس يسجل هدف تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21

الحكم يحتسب تسلل على يحيي عطية الله في الدقيقة 29

مرور نصف ساعة ومازال تقدم الفريق الجزائري قائم