لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 1
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

4 1
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 شباب بلوزداد.. هدف للضيوف

05:21 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 9 صورة
    مدرب فريق شباب بلوزداد
  • عرض 9 صورة
    فريق شباب بلوزداد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

يستضيف نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

أبرز أحداث المباراة

ركنية لصالح الأهلي يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد في الدقيقة 2

تمريرة من السولية قطعها دفاع بلوزداد قبل أن تصل إلى وسام أبو علي في الدقيقة 5

تسديدة من رضا سليم لكن بعيدة عن مرمى بلوزداد في الدقيقة 9

أيمن محيوس يسجل هدف تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21

الحكم يحتسب تسلل على يحيي عطية الله في الدقيقة 29

مرور نصف ساعة ومازال تقدم الفريق الجزائري قائم

موعد مباراة الاهلي بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي شباب بلوزداد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟