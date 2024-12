"لن يفعلها أبدا".. صلاح يسخر من جيمي كاراجر والأخير يرد

كتب - محمد القرش:

سخر لاعب ليفربول، محمد صلاح، من جيمي كاراجر بعد تصريحاته ضد اللاعب المصري خلال الفترة الأخيرة.

وبعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي، سأل فان دايك عن اسم محلل "سكاي سبورتس" الذي اختار صلاح رجلا للمباراة، ليعرف أنه جاري نيفيل، وقال المدافع الهولندي لصلاح: "أنا مندهش من أن كاراجر لن يمنحك إياها".

ورد صلاح ضاحكا: "جيمي لن يفعل ذلك أبدًا، لن يعطيني إياها، لا أريد التحدث عن هذا".

وبعد لحظات، طلب ديفيد جونز، مقدم برنامج "سكاي سبورتس"، من كاراجر معرفة رد فعله على سخرية صلاح منه.

وأوضح جيمي مازحا إنه سيلتقي بصلاح في موقف السيارات من أجل تسوية خلافاتهما.

وجاءت انتقادات كاراجر بعد أن كشف صلاح أنه لم يُعرض عليه حتى الآن عقد جديد مع اقتراب انتهاء عقده مع ليفربول، حيث وصفه بـ "الأناني".

واستمرت انتقادات كاراجر لصلاح، بعد مباراة ليفربول وريال مدريد، وقال عبر شبكة "CBS Sports": "أتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه لا يجب أن نترك عقده ينتهي دون التجديد، لكن جميعنا يعرف طبيعة التعامل مع أي لاعب يزيد عمره عن 30 سنة.

Watch out, @Carra23! 👀

Mohamed Salah and Virgil van Dijk are on pundit watch 😂 pic.twitter.com/ES5tNaIuyc

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 1, 2024