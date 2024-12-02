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"موقف صلاح تغير".. مفاجأة في مستقبل صلاح مع ليفربول

12:33 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح
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    صلاح من مباراة مانشستر سيتي
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    منافسة بين صلاح وبرناردو سيلفا
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    محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

أصبح مستقبل لاعب ليفربول، محمد صلاح، حديث الصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، بعد إثارته الجدل بشأن أزمة تجديد عقده مع الريدز.

وقال مصدر "لمصراوي" إن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتأكيدا "لمصراوي"، فإن صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن مجلس إدارة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على اتصال مع ممثلي لاعب ليفربول.

ووفقا لموقع "talksports" فإن نادي باريس سان جيرمان نفى تماما وجود محادثات مع صلاح أو ليفربول من أجل ضم اللاعب المصري.

وأوضح الموقع أن مفاوضات باريس موجوده بالفعل منذ فترة، لكن الشيء الذي تغير الآن هو موقف صلاح، حيث فتح باب المفاوضات أمام النادي الفرنسي هذه المرة.

ويمكن للجناح المصري التعاقد مع أي نادي في شهر يناير من عام 2025، حيث ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وكان قد ذكر مصدر "لمصراوي" أن الرغبة الأولى لمحمد صلاح هي استكمال المشوار مع ليفربول، لكنه يريد تجديد العقد بشروطه.

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