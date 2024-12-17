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"ثلاثي بقيادة فلاهوفيتش" تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري في كأس إيطاليا

09:56 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

يوفنتوس يعلن دعم فاجيولي

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كتب- نهى خورشيد:

كشف تياجو موتا المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة كالياري، ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا.

ويلعب اليوفي المباراة بالتشكيلة الآتية..

في حراسة المرمى: دي جريجوريو.

في خط الدفاع: سافونا، لوكاتيلي، كالولو، ماكيني.

في خط الوسط: كوبماينرز، ثورام، كونسيساو.

في خط الهجوم: يلدز، مبانجولا، فلاهوفيتش.

ويجلس على دكة البدلاء كل من" بيرن، بينسوليو، جاتي، دانيلو، فيجولي، نيكو جونزاليس، أدزيتش ووياه".

والجدير بالذكر أن اليوفي يهدف لمواصلة مشواره في البطولة والاحتفاظ بلقب كأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه به على حساب على أتالانتا في الموسم الماضي.

يوفنتوس ضد كالياري تشكيل يوفنتوس كأس إيطاليا
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