متابعة - محمد القرش:

يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست عن عام 2024 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لحفل توزيع الجوائز خلال السطور التالية:

أفضل لاعب: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفخال(ريال مدريد) بجانب لاعب الفريق الإسباني السابق توني كروس، بالإضافة إلى هالاند ورودري (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، ليونيل ميسي (إنترميامي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

أفضل مدرب: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ ، كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن) ودي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).

أفضل حارس مرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي - منتخب البرازيل) الفائز بالجائزة بآخر نسخة، دوناروما (باريس سان جيرمان - منتخب إيطاليا)، أندريه لونين (ريال مدريد - منتخب أوكرانيا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - منتخب الأرجنتين)، ديفيد رايا (آرسنال - منتخب إسبانيا)، مايك ماينان (ميلان - منتخب فرنسا) وأوناي سيمون (أتلتيك بلباو - إسبانيا).

أبرز أحداث ذا بيست 2024

- جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم): "إذا كنت تريد أن تعرف الأفضل في العالم، فيجب أن يكون ذلك عن طريق الفيفا، لأن الجميع يصوتون، فهي شفافة وموضوعية وشاملة للجميع، هنا يقوم بالتصويت كل من اللاعبين والقادة والمدربين وكذلك الصحفيين".

- أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد يفوز بجائزة أفضل هدف في عام 2024 "بوشكاش"

🚨 OFFICIAL: Alejandro Garnacho wins the 2024 PUSKAS FIFA award! ✨⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/2XLVcsQF4M — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 17, 2024

-أليسا ناهر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أفضل حارسة مرمى في عام 2024

- أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعبة في العالم

- ديبو مارتينيز لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين أفضل حارس في العالم لعام 2024

- كارلو أنشيلوتي يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في عام 2024

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