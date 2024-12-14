الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)

وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

متابعة: وائل توفيق:

تغطية: مصطفى الجريتلي- محمد القرش- يوسف محمد

يواجه النادي الأهلي باتشوكا المكسيكسي في مباراة ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024.

ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز على باتشوكا لتحقيق لقب جديد "كأس التحدي" على ملعب 974، في قطر.

ويمكنكم الإطلاع على تغطية خاصة لمباراة الأهلي وباتشوكا وأحداثها من الملعب وخارجه، بالإضافة إلى بث مباشر للمباراة، من خلال هذه الروابط:





أحداث ما قبل مباراة الأهلي وباتشوكا

5 صور ترصد موقف الخطيب مع الفريق وكولر قبل مباراة باتشوكا

ظهر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وهو يدعم اللاعبين أثناء تحركهم إلى ملعب مباراة 974 الفريق ضد نادي باتشوكا... للتفاصيل اضغط هنا

رئيس نادي باتشوكا: "الأهلي الفريق التاريخي لمصر.. ونكن له كل الاحترام"

تحدث أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن مواجهة فريقه للأهلي، مساء اليوم، في كأس التحدي، ضمن بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي: "المشاركة في كأس العالم حلم تحقق لبعض اللاعبين"

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للقاءات "إنتركونتيننتال".. للتفاصيل اضغط هنا

"أكبر هزيمة وانتقام".. ماذا يفعل الأهلي ضد الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية؟

تفصلنا ساعات قليلة، على انطلاق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن منافسات كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، التي تقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة... للتفاصيل اضغط هنا

ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات كأس التحدي، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

"لمشاهدة اللقاء بالمجان".. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم،في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

مباراة الأهلي وباتشوكا