كسر هيمنة الأحمر.. أرقام تحققت من فوز مسار على الأهلي في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

كسرت سيدات مسار هيمنة الأهلي على الدوري المصري للسيدات، في الظهور الأول لهن، بإلحاقهن الهزيمة الأولى في المسابقة.

وفاز فريق مسار على الأهلي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، وجاءت أهداف الأول عن طريق مهيرة علي، حسنات أبامبا، نيونكورو، فيما سجلت الأمريكية ميا داردن، الهدف الوحيد للأهلي في المباراة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لسيدات الأهلي في الدوري المصري، الذي كان يعتبر أقوى خط دفاع في البطولة، وأصبح مسار الذي حصد برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، أقوى خط دفاع في المسابقة، والفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

ولم يستقبل الأهلي سوى هدفين فقط، خلال 11 جولة في الدوري المصري للسيدات، إلا أن مسار ضاعف هذه الأهداف، لتصل إلى 5 أهداف، وعلى الجانب الآخر، سجلت ميا أول هدف في شباك مسار، منذ بداية البطولة.

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