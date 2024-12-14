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كسر هيمنة الأحمر.. أرقام تحققت من فوز مسار على الأهلي في الدوري المصري للسيدات

02:27 م السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي3
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    احتفال لاعبات مسار
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    أحمد رمضان مدرب مسار
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    حسنات أبامبا لاعبة مسار من مباراة الأهلي
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    حلا لاعبة مسار
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي2
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي
  • عرض 20 صورة
    ساندرين لاعبة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لاعبة مسار من مباراة الأهلي1
  • عرض 20 صورة
    حلا مصطفى من مباراة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لاعبة مسار من مباراة الأهلي3
  • عرض 20 صورة
    مايا إيهاب لاعبة مسار
  • عرض 20 صورة
    مايا إيهاب لاعبة مسار1
  • عرض 20 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار من مباراة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار1
  • عرض 20 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار6
  • عرض 20 صورة
    نور عبدالواحد السيد ومايا إيهاب من مباراة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لاعبات مسار من الفوز على الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لاعبة مسار من مباراة الأهلي2
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كتبت-هند عواد:

كسرت سيدات مسار هيمنة الأهلي على الدوري المصري للسيدات، في الظهور الأول لهن، بإلحاقهن الهزيمة الأولى في المسابقة.

وفاز فريق مسار على الأهلي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، وجاءت أهداف الأول عن طريق مهيرة علي، حسنات أبامبا، نيونكورو، فيما سجلت الأمريكية ميا داردن، الهدف الوحيد للأهلي في المباراة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لسيدات الأهلي في الدوري المصري، الذي كان يعتبر أقوى خط دفاع في البطولة، وأصبح مسار الذي حصد برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، أقوى خط دفاع في المسابقة، والفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

ولم يستقبل الأهلي سوى هدفين فقط، خلال 11 جولة في الدوري المصري للسيدات، إلا أن مسار ضاعف هذه الأهداف، لتصل إلى 5 أهداف، وعلى الجانب الآخر، سجلت ميا أول هدف في شباك مسار، منذ بداية البطولة.

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الأهلي الدوري المصري للسيدات سيدات مسار
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