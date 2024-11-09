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كشاف مواهب يونايتد: "وكيل محمد صلاح وراء أخبار رحيله عن ليفربول"

03:39 م السبت 09 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

تحدث ميك براون كشاف المواهب السابق في مانشستر يونايتد، عما يثار بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال ميك براون في تصريحات عبر موقع " Football Insider"، إن وكيل أعمال صلاح وراء التكهنات المستمرة حول احتمالية رحيله عن ليفربول.

وأضاف: "وكيل صلاح يحاول العثور على أفضل صفقة ممكنة، ضغط الوكلاء محاولة للحصول على أفضل صفقة ممكنة للاعبيهم، سواء هنا او في مكان آخر".

ويبلغ عقده محمد صلاح الحالي أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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