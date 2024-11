"بعد أحداث هولندا".. لماذا تشارك الأندية والمنتخبات الإسرائيلية في البطولات الأوروبية؟

كتب - يوسف محمد:

أثارت الأحداث التي شهدها محيط ملعب "يوهان كرويف" في هولندا، الذي استضاف أمس مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، التي انتشرت عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، وهم يقومون بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة، على نوافذ المنازل بجوار الملعب، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى الجماهير وهم يجبرون جماهير مكابي الإسرائيلي للهتاف بجملة "الحرية لفلسطين".

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it.

Israelis are not the victim.

They took down Palestine’s flag and then it all started.

An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024