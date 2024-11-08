بعد أحداث هولندا.. 8 معلومات عن نادي مكابي تل أبيب (صور)

في مثل هذا اليوم.. 10 صور من خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي

طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

حدثت اشتباكات بين جماهير فريق إياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، بجوار ملعب المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي، مساء أمس، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وظهرت جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية، بعدها بدأت الاشتباكات.

معلومات عن نادي مكاني تل أبيب

يعود تأسيس نادي مكابي تل أبيب إلى عام 1906، باسم جمعية هريشون ليتسهيون-يافا، وهو أقدم نادي كرة قدم في إسرائيل، ومع احتلال مدينة يافا (تل أبيب حاليا) عام 1909، غير النادي اسمه إلى مكابي تل أبيب، وفقا للموقع الرسمي له.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أنه اتخذ نجمة داوود شعارا له، وفي عام 1922 أصبح أول نادي كرة قدم يهودي يشارك في المسابقات المحلية، وهو الأكثر فوزا بالألقاب في كرة القدم الإسرائيلية.

وفاز فريق مكابي تل أبيب بألقاب أكثر من أي نادٍ إسرائيلي آخر (24 بطولة دوري، 24 كأس، كأسين آسيويتين).

ويضم نادي مكابي تل أبيب 19 فريقًا للشباب و400 لاعب تتراوح أعمارهم بين 8 و19 عامًا.

اقرأ أيضًَا:

اشتباكات في مباراة كرة قدم بهولندا بعد تمزيق علم فلسطين من جماهير فريق إسرائيلي