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بعد أحداث هولندا.. 8 معلومات عن نادي مكابي تل أبيب (صور)

05:20 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    فريق مكابي تل أبيب
  • عرض 11 صورة
    اشتباكات مع جماهير مكابي تل أبيب1
  • عرض 11 صورة
    أحداث هولندا
  • عرض 11 صورة
    تال بن حاييم لاعب مكابي تل أبيب الذي سجل أثناء سقوط المنافس
  • عرض 11 صورة
    جماهير مكبي تل أبيب
  • عرض 11 صورة
    جماهير مكابي تل أبيب
  • عرض 11 صورة
    الاعتداء على جماهير مكابي تل أبيب
  • عرض 11 صورة
    فريق مكابي تل أبيب1
  • عرض 11 صورة
    مكابي تل أبيب
  • عرض 11 صورة
    مكابي تل أبيب1
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كتبت-هند عواد:

حدثت اشتباكات بين جماهير فريق إياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، بجوار ملعب المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي، مساء أمس، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وظهرت جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية، بعدها بدأت الاشتباكات.

معلومات عن نادي مكاني تل أبيب

يعود تأسيس نادي مكابي تل أبيب إلى عام 1906، باسم جمعية هريشون ليتسهيون-يافا، وهو أقدم نادي كرة قدم في إسرائيل، ومع احتلال مدينة يافا (تل أبيب حاليا) عام 1909، غير النادي اسمه إلى مكابي تل أبيب، وفقا للموقع الرسمي له.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أنه اتخذ نجمة داوود شعارا له، وفي عام 1922 أصبح أول نادي كرة قدم يهودي يشارك في المسابقات المحلية، وهو الأكثر فوزا بالألقاب في كرة القدم الإسرائيلية.

وفاز فريق مكابي تل أبيب بألقاب أكثر من أي نادٍ إسرائيلي آخر (24 بطولة دوري، 24 كأس، كأسين آسيويتين).

ويضم نادي مكابي تل أبيب 19 فريقًا للشباب و400 لاعب تتراوح أعمارهم بين 8 و19 عامًا.

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مكابي تل أبيب أحداث هولندا إياكس أمستردام
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