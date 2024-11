"طرد لاعبيه العرب".. مشاهد سابقة لنادي مكابي تل أبيب بعد أحداث هولندا (صور وفيديو)

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، اشتباكات بين جماهير فريق إياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، على هامش المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط ملعب المباراة، من ثم بدأت الاشتباكات، وزعمت صحف عبرية، بوصول هذه الاشتباكات إلى فنادق جماهير مكابي تل أبيب.

وتصاعدت هذه الاشتباكات، حتى أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا رسميا، قال فيه إنه سيتم إرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا في اسكتلندا.

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it.

Israelis are not the victim.

They took down Palestine’s flag and then it all started.

An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024