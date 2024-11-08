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"طرد لاعبيه العرب".. مشاهد سابقة لنادي مكابي تل أبيب بعد أحداث هولندا (صور وفيديو)

04:11 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مكابي تل أبيب1
  • عرض 12 صورة
    مكابي تل أبيب
  • عرض 12 صورة
    لاعبو مكابي تل أبيب
  • عرض 12 صورة
    جماهير مكبي تل أبيب
  • عرض 12 صورة
    جماهير مكابي تل أبيب
  • عرض 12 صورة
    فريق مكابي تل أبيب1
  • عرض 12 صورة
    الاعتداء على جماهير مكابي تل أبيب
  • عرض 12 صورة
    تال بن حاييم لاعب مكابي تل أبيب الذي سجل أثناء سقوط المنافس
  • عرض 12 صورة
    اشتباكات مع جماهير مكابي تل أبيب
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    اشتباكات مع جماهير مكابي تل أبيب1
  • عرض 12 صورة
    أحداث هولندا
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كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، اشتباكات بين جماهير فريق إياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، على هامش المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط ملعب المباراة، من ثم بدأت الاشتباكات، وزعمت صحف عبرية، بوصول هذه الاشتباكات إلى فنادق جماهير مكابي تل أبيب.






وتصاعدت هذه الاشتباكات، حتى أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا رسميا، قال فيه إنه سيتم إرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا في اسكتلندا.

وسبق هذه الواقعة، رفض السلطات التركية، إقامة مباراة بشيكتاش ومكابي تل أبيب في إسطنبول، في الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر، وقال النادي التركي في بيان رسمي: "على الرغم من الحصول على التصاريح اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة مباراة الدوري الأوروبي ضد مكابي تل أبيب في 28 نوفمبر 2024، في ملعبنا، قررت السلطات التركية أن المباراة ستقام في بلد محايد بسبب إمكانية وقوع أعمال استفزازية.

الأكثر عنصرية

ويمتلك فريق مكابي تل أبيب، مواقف سابقة مع العنصرية، ففي عام 2016، التقى مع فريق بني سخنين في الدوري، واندلع شجار في اللقاء، بعدما تجاهل لاعب الأول تال بن حاييم، لاعب سخنين علي عثمان ملقى على الأرض مصابا، واستكمل اللعب وسجل هدفا فاز به في اللقاء، وفقا لمجلة "972+" الإسرائيلية.

وذكرت المجلة، أن أغلب الأندية في إسرائيل تضم لاعبين عرب بما فيهم مكابي تل أبيب، ولكن دأب مشجعو النادي على سب اللاعبين العرب في فريقهم، لهذا استجابت الإدارة لضغوطاتهم، وطردت هؤلاء اللاعبون، وهو ما زاد في عام 2009، حينما استحوذ ميتش جولدهار رجل أعمال صهيوني كندي، على النادي.

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فريق مكابي تل أبيب إياكس أمستردام الدوري الأوروبي حادث أمستردام
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