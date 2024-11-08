"طرد لاعبيه العرب".. مشاهد سابقة لنادي مكابي تل أبيب بعد أحداث هولندا (صور وفيديو)

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كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، اشتباكات بين جماهير فريق إياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، على هامش المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط ملعب المباراة، من ثم بدأت الاشتباكات، وزعمت صحف عبرية، بوصول هذه الاشتباكات إلى فنادق جماهير مكابي تل أبيب.

الإعـــلام الهولندي :

ما حــدث في شوارع #أمستردام لم يكن عبثا، فقد قام الإسرائيليون بتمزيق الأعلام الفلسطينية وإنزالها من المنازل في شوارع المدينة، الأمر الذي أثار غضب السكان، وهذا كان رد الفعل . pic.twitter.com/9on9xAT7Dt — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) November 8, 2024









الحوار الذي دار بين مع مشجع مكابي تل أبيب الإسرائيلي الليلة الماضية:



- هذا من أجل أطفال غزة!



+ سأعطيك المال!



- لا، قل فلسطين حرة الآن! pic.twitter.com/gQPIxE1csZ — Arab-Military (@ashrafnsier) November 8, 2024







🔴🔴🔴🔴عاجل من امستردام



مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب يتعرضون للضرب والسحل في شوارع امستردام الهولندية . pic.twitter.com/Y0erhOoL4V — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

وتصاعدت هذه الاشتباكات، حتى أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا رسميا، قال فيه إنه سيتم إرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا في اسكتلندا.

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it. Israelis are not the victim. They took down Palestine’s flag and then it all started. An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

وسبق هذه الواقعة، رفض السلطات التركية، إقامة مباراة بشيكتاش ومكابي تل أبيب في إسطنبول، في الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر، وقال النادي التركي في بيان رسمي: "على الرغم من الحصول على التصاريح اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة مباراة الدوري الأوروبي ضد مكابي تل أبيب في 28 نوفمبر 2024، في ملعبنا، قررت السلطات التركية أن المباراة ستقام في بلد محايد بسبب إمكانية وقوع أعمال استفزازية.

الأكثر عنصرية

ويمتلك فريق مكابي تل أبيب، مواقف سابقة مع العنصرية، ففي عام 2016، التقى مع فريق بني سخنين في الدوري، واندلع شجار في اللقاء، بعدما تجاهل لاعب الأول تال بن حاييم، لاعب سخنين علي عثمان ملقى على الأرض مصابا، واستكمل اللعب وسجل هدفا فاز به في اللقاء، وفقا لمجلة "972+" الإسرائيلية.

وذكرت المجلة، أن أغلب الأندية في إسرائيل تضم لاعبين عرب بما فيهم مكابي تل أبيب، ولكن دأب مشجعو النادي على سب اللاعبين العرب في فريقهم، لهذا استجابت الإدارة لضغوطاتهم، وطردت هؤلاء اللاعبون، وهو ما زاد في عام 2009، حينما استحوذ ميتش جولدهار رجل أعمال صهيوني كندي، على النادي.

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