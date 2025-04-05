رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وفولهام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقترب النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من كتابة رقمًا تاريخيًا له مع فريقه بالدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فولهام عند الثالثة من عصر يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

صلاح كان قد ساعم بهدفين في آخر مباريات ليفربول خارج أرضه ضد مانشستر سيتي، وأستون فيلا، وإيفرتون، وبورنموث.

وسبق وساهم محمد صلاح في هدفين بـ 4مباريات متتالية خلال الموسم الجاري ضد ساوثامبتون، نيوكاسل يونايتد، توتنهام هوتسبير بجانب وست هام يونايتد.

وحال تسجيل محمد صلاح لهدفين أو تسجيل هدف وصناعة آخر فسيكون أول لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بهدفين في خمس مباريات متتالية خارج أرضه.

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف، فيما يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن بورنموث صاحب المركز العاشر.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي 2024ـ2025

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2024/25 برصيد 27 هدفًا سجلهم خلال 30 مباراة بالمسابقة فيما صنع 17 هدفًا لزملائه.

وخاض محمد صلاح بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري 44 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 22 آخرين لزملائه.

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