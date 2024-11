"بعد إصابته".. نيمار يغادر السعودية لهذا السبب (فيديو)

كتبت-هند عواد:

ظهر نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي في المطار، أمس الخميس، في طريقه إلى البرازيل رفقة صديقته برونا بيانكاردي، بعد تعرضه للإصابة مع الفريق وغيابه من 4 لـ6 أسابيع، وفقا لموقع "Planeta do Futebol".

واستغل نيمار فترة إصابته وسافر لبلاده للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مافي، إذ يقام الحفل يوم السبت المقبل، في مانغاراتيبا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

