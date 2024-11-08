"خلفاً لكريسبو".. العين الإماراتي يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي العين الإماراتي، تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم، مديراً فنياً للفريق خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وكشف العين عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X"تويتر سابقاً، تعيين البرتغالي جارديم مديراً فنيناً للفريق، حتى نهاية كأس العالم للأندية المقرر إقامته في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي للعين الإماراتي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للمدير الفني البرتغالي، علق عليها: "العين يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، حتى نهاية كأس العالم 2025".

وكان العين أعلن في وقت سابق رحيل الأرجنتيني كريسبو، عن القيادة الفنية للفريق الإماراتي، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد الهزيمة من الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى الهزيمة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة دوري أبطال آسيا.

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