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عودة لاعب الأهلي وغياب الشيبي.. قائمة المغرب لتصفيات أمم أفريقيا

02:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024

قائمة منتخب المغرب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته لخوض مباراتي الجابون وليسوتو، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت قائمة منتخب المغرب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية، عودة لاعب الأهلي يحيى عطية الله، وغياب لاعب الفريق الآخر أشرف داري، إضافة إلى غياب محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى، ياسين بونو، منير المحمدي، صلاح الدين شهاب، أيوب الخياطي

خط الدفاع، أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم أزنو، آدم ماسينا، يحيى عطية الله

خط الوسط، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أسامة تيرغالين، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، أمير ريشاردسون، إلياس بنصغير

خط الهجوم، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، أسامة صحراوي، عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز

قائمة منتخب المغرب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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المغرب تصفيات أمم أفريقيا الشيبي
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