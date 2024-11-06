مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

ننتظر البلاغ.. شوبير يعلق على تسريب حوار محمد عادل وميدو سلامة

01:35 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي الأسبق، على تسريب التفريغ الصوتي لمحمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري، مع حكم تقنية الفيديو "فار" ميدو سلامة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بالنسبة لتسريب حديث محمد عادل وميدو سلامة، عادل قال إنه سيقاضي البرنامج الذي أذاع التسجيل الصوتي ونفى هذا الأمر وقال إنه سيقدم بلاغا إلى النائب العام، طالما هناك بلاغ ننتظر ما يتم في هذا البلاغ ونحن نثق في جهات التحقيق في مصر".

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، جدلا تحكيميا، بالتحديد لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل عبدالسعيد منها الهدف الثاني.


وعرض الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر إم بي سي مصر 2، مقطع صوتي للحوار الذي دار بين محمد عادل ميدو سلامة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

اقرأ أيضًا:

"ليس لي".. تحرك من محمد عادل بعد تسريب التسجيل الصوتي لمباراة الزمالك والبنك

أحمد شوبير ميدو سلامة محمد عادل مباراة الزمالك البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أشكركم على دوركم".. تفاصيل جلسة جوميز مع شيكابالا وعمر جابر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)